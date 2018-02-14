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الوطن

20 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد

منذ 15 دقيقة
كتب: هبه صبيح
20 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد

صورة أرشيفية

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم بلغ 20 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.

ومن ناحيه أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج أخرى، ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ويتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وأشارت هيئة الموانئ إلى أنه يجرى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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