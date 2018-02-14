السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة.. والتأخيرات لا تتعدى 20 دقيقة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أن حركة تشغيل ومسير القطارات منتظمة على الوجهين القبلى والبحرى، منذ صباح اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير الجارى، مشيرة إلى أن جميع الرحلات منتظمة وأن التأخيرات لا تتعدى 20 دقيقة.

وقالت الهيئة، إنها تتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة للتأكد من سيرها على الخطين القبلى والبحرى، وعدم وجود أية معوقات من شأنها تهديد سير الرحلات وانتظامها، موضحة أنها تستقبل شكاوى المواطنين وتعمل على حلها فى الحال، وذلك لأنها تسعى إلى تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب المسافرين.