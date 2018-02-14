تسجيل الدخول

الوطن

السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة.. والتأخيرات لا تتعدى 20 دقيقة

منذ 12 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة.. والتأخيرات لا تتعدى 20 دقيقة

أحد القطارات صورة إرشيفية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أن حركة تشغيل ومسير القطارات منتظمة على الوجهين القبلى والبحرى، منذ صباح اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير الجارى، مشيرة إلى أن جميع الرحلات منتظمة وأن التأخيرات لا تتعدى 20 دقيقة.

وقالت الهيئة، إنها تتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة للتأكد من سيرها على الخطين القبلى والبحرى، وعدم وجود أية معوقات من شأنها تهديد سير الرحلات وانتظامها، موضحة أنها تستقبل شكاوى المواطنين وتعمل على حلها فى الحال، وذلك لأنها تسعى إلى تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

أخبار متعلقة

المترو: حركة سير القطارات منتظمة بالخطوط الثلاثة

المترو: حركة سير القطارات منتظمة بالخطوط الثلاثة

أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة إدارة تشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن حركة مسير القطارات منتظمة تماما بالخطوط الثلاثة للمترو، مشيرًا إلى أن جميع الر
"السكة الحديد": انتظام حركة سير القطارات على خطوط القبلي والبحري

"السكة الحديد": انتظام حركة سير القطارات على خطوط القبلي والبحري

أكدت هيئة السكة الحديد، اليوم، انتظام حركة سير القطارات على خطوط الهيئة،
المترو: عودة حركة سير القطارات بالخط الثاني بعد إصلاح العطل الفني

المترو: عودة حركة سير القطارات بالخط الثاني بعد إصلاح العطل الفني

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، منذ قليل، عن عودة حركة سير القطارات بالخط الثاني للمترو شبرا الخيمة-المنيب، بعد إصلاح العطل الفني.
"السكك الحديدية" تؤكد انتظام حركة سير القطارات

"السكك الحديدية" تؤكد انتظام حركة سير القطارات

أكدت هيئة السكة الحديد، انتظام حركة سير القطارات على خط "القاهرة - أسوان" تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة.
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن عن توافر 117 وظيفة خالية

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن عن توافر 117 وظيفة خالية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة، اليوم، من خلال الموقع الرسمي لبوابة وظائف الحكومة الرسمية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الجيش يبدأ تنفيذ العملية الشاملة.. سيناء 2018

أحدث الأخبار

"الطرق والكباري": انتهينا من إعداد دراسة لمعالجة فواصل قطاع المريوطية

"الطرق والكباري": انتهينا من إعداد دراسة لمعالجة فواصل قطاع المريوطية

"المترو": انتشار فرق الصيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال

"المترو": انتشار فرق الصيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال

السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة.. والتأخيرات لا تتعدى 20 دقيقة

السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة.. والتأخيرات لا تتعدى 20 دقيقة

20 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد

20 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد

انطلاق الحملة القومية للقضاء على "فيروس سي" ببورسعيد

انطلاق الحملة القومية للقضاء على "فيروس سي" ببورسعيد

اختيارات الوطن

طفل إنجليزى يتوّج محمد صلاح «ملكاً» فى واجبه المدرسى

طفل إنجليزى يتوّج محمد صلاح «ملكاً» فى واجبه المدرسى

"الفلانتين Vs دوري الأبطال".. كيف تشجع فريقك دون إغضاب حبيبتك؟

"الفلانتين Vs دوري الأبطال".. كيف تشجع فريقك دون إغضاب حبيبتك؟

عاجل| النيابة العسكرية تقرر حبس هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات

عاجل| النيابة العسكرية تقرر حبس هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات

تايم لاين| 6 بيانات تلخص العملية العسكرية "سيناء 2018"

تايم لاين| 6 بيانات تلخص العملية العسكرية "سيناء 2018"

بالصور| "جثة ضابط شرطة في السيارة بالجيزة".. جريمة قتل أم انتحار؟

بالصور| "جثة ضابط شرطة في السيارة بالجيزة".. جريمة قتل أم انتحار؟

الأكثر قراءة

عاجل