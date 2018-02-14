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الوطن

"المترو": انتشار فرق الصيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال

منذ 13 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"المترو": انتشار فرق الصيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال

أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن الشركة دفعت بفرق الصيانة والطوارئ على أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو لمواجهة الأعطال الطارئة، مشيرا إلى أن حركة مسير القطارات منتظمة منذ صباح اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري، موضحا أن جميع الرحلات منتظمة.

وأوضح عبدالهادي لـ"الوطن"، أن هناك إجراءات أمنية بمداخل ومخارج وعلى أرصفة محطات المترو بالخطوط الثلاثة، من قبل أفراد الأمن التابع لشرطة النقل والمواصلات لتوفير الحماية اللازمة لجمهور الركاب المسافرين.

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