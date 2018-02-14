"الطرق والكباري": انتهينا من إعداد دراسة لمعالجة فواصل قطاع المريوطية

أكد اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الهيئة انتهت خلال الفترة الماضية من إعداد دراسة لمعالجة فواصل قطاع المريوطية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات والتصميمات للمعالجة الجذرية للفواصل الموجودة في الطريق ابتداء من نزلة المريوطية حتى التقاطع مع طريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي".

وأفاد ترك، لـ"الوطن"، بأن تم الاستقرار على معالجة الفواصل جذريا وتدعيم أساسات قطاع المريوطية حتى التقاطع مع طريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي"، حتى لا يتكرر ظهور الفواصل مرة آخرى.