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الوطن

"خطة النواب": 246 مليار جنية مُتأخرات مستحقة للحكومة من العام الماضي

اليوم PM 08:44
كتب: محمود البدوي
"خطة النواب": 246 مليار جنية مُتأخرات مستحقة للحكومة من العام الماضي

مصطفى سالم

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت خلال اجتماعها اليوم، بتشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والوزارات المعنية للوقوف تفصيليا على طبيعة 245 مليار و959 مليون جنيه، متأخرات مستحقة للحكومة بالحساب الختامي 2016/2017.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبد الحميد، أنه المتأخرات المستحقة للحكومة تنقسم إلى 122 مليار جنيه مبالغ متنازع عليها وغير ممكن تحصيلها، ومبلغ 124 مليار جنيه يمكن تحصيلها تتمثل في ديون مستحقة على عدد من الجهات الحكومية والأفراد.

وأكد أن اللجنة أوصت بدراسة طبيعة كل مبلغ بشكل تفصيلي وما يمكن تحصيله وما لا يمكن تحصيله، وأسباب عدم إمكانية استرداده واتخاذ القرارات اللازمة بشأن كل مبلغ على حدة، وإبلاغ لجنة الخطة به قبل 30 يونيو 2018.

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