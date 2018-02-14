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الوطن

نائب رئيس حزب "المحافظين" يعلن ترشحه لانتخابات نقابة المهندسين

اليوم PM 08:42
كتب: مريم الخطري
نائب رئيس حزب "المحافظين" يعلن ترشحه لانتخابات نقابة المهندسين

أرشيفية

أعلن المهندس محمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون الثقافية، نيته للترشح على مقعد عضو مجلس شعبة ميكانيكا بانتخابات نقابة المهندسين ضمن قائمة "اتحاد المهندسين"، والتي من المقرر انطلاقها في 23 فبراير الجاري.

وأكد "أمين"، أن قراره بالترشح جاء للدفاع عن حقوق شباب المهندسين، مشيرًا إلى أنه يراهن على كسب أصوات شباب المهندسين، لافتًا إلى أنه يعكف خلال الأيام القليلة المقبلة على إعداد برنامجه الانتخابي ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن "أمين"، حاصل على دراسات عليا في الإدارة الهندسية، ومدير الصيانة بالشركة المصرية للدواجن سابقا، ومهندس بشركة خدمات بترولية حاليا، على الصعيد المهني، كما أن له باع كبير فى العمل التطوعي، حيث يشغل منصب الأمين العام لمجلس الشباب المصري، ورئيس منظمة شباب حزب الجبهة الديمقراطية سابقا، وعضو مؤسس فى شبكة الليبراليين العرب.

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