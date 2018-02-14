خبير عسكري: "سيناء 2018" قد تمتد ولا داع للاستعجال في رصد نتائجها

قال اللواء أركان حرب محمد زكي الألفي ، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إنه لا داع للاستعجال في رصد نتائج العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" لأنها قد تمتد من أجل القضاء على كافة البؤر الإرهابية، موضحًا أن هناك عملية تمشيط تتم داخل كافة المحافظات لتأمينها.

وأضاف "الألفي"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، أن المتابع للعملية الشاملة سيناء 2018 يلاحظ أنها تحقق نتائجها وفقا للجدول الزمني.

وأشار إلى أن أفرع القوات المسلحة المشاركة في العملية العسكرية الشاملة ومنها القوات البحرية بينهم تنسيق عال.