محامي "جنينة": إخلاء سبيل موكلي من النيابة بشأن بلاغ "عنان" ضده

قال حاتم عبدالعظيم، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إن موكله حصل على إخلاء سبيل بكفالة 15 ألف جنيه، في البلاغ الذي قدمه الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق.

ولا يزال "جنينة" قيد الحبس تنفيذًا لقرار النيابة العسكرية بخصوص ما ورد في بيان القوات المسلحة، بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأضاف عبدالعظيم لـ "الوطن"، أن "عنان" تقدم ببلاغ ضد المستشار هشام جنينة بنفسه وليس أحدًا من أولاده، وذلك خلال المواجهة التي حدثت بينهما أمس في التحقيقات، وتضمن البلاغ تشويه صورة الفريق والأضرار بتاريخه العسكري ونشر أخباء خاطئة عنه.

وكانت القوات المسلحة، قد أصدرت بيانًا مساء الإثنين، بشأن ادعاءات جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، حول احتفاظ الفريق المستدعى سامي عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها.

وأكدت القوات المسلحة، أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها.