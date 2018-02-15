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الوطن

موجز السادسة| المتحدث باسم العائلة الملكية يرد على "بيع ساعة فاروق"

اليوم AM 06:00
كتب: أحمد حامد دياب
موجز السادسة| المتحدث باسم العائلة الملكية يرد على "بيع ساعة فاروق"

ساعة الملك فاروق

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية.

ففي واقعة جديدة، تعيد الجدل حول مصير ممتلكات العائلة الملكية، بعد قيام ثورة يوليو أعلنت دار "كريستيز" العالمية، عن بيع ساعة ذهبية للملك فاروق الأول، في مزاد علني مارس المقبل بالإمارات، بقيمة أولية بين 400 و800 ألف دولار.

وتعليقا على الأمر، قال ماجد فرج، المتحدث باسم العائلة الملكية، إنه أرسل بيانا إلى وزارة الآثار المصرية، مطالبا إياها بالتواصل مع الإنتربول للتحفظ على تلك الساعة، ومنع عرضها للبيع في المزاد، لكنه حتى الآن لم يتلق ردا من الجهات الحكومية.

من جهة أخرى، ضبطت أجهزة الأمن في المنيا، 2585 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملات مكبرة شنتها إدارة المرور.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

المتحدث باسم العائلة الملكية: لم نتلق ردا حول بيع "ساعة فاروق"

ضبط 2585 مخالفة مرورية في حملات مكبرة بالمنيا

رئيس "العامة للاستعلامات": نشرنا فيديو للرد على مزاعم الاختفاء القسري

"الوزراء": تعديلات قانون مكافحة الإرهاب هدفها جعله أكثر ردعا

محمد سعفان: العمالة المصرية ستشارك في إعادة إعمار العراق وليبيا واليمن

محمد سعفان: قانون العمل الجديد يمنع توقيع العمال على "إستمارة 6"

الطريقة المحمدية الشاذلية تنعى شيخها عصام الدين محمد زكي إبراهيم

 

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