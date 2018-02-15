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الوطن

"الأرصاد": طقس معتدل اليوم.. والعظمى في القاهرة 20 درجة

اليوم AM 07:13
كتب: أحمد حامد دياب
"الأرصاد": طقس معتدل اليوم.. والعظمى في القاهرة 20 درجة

صورة أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، ويصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وقالت الأرصاد، إن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على معظم الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة أحيانًا.

وأضافت، أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ20 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 11 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، على بعض المحافظات والمدن المصرية، وبعض المدن والعواصم العربية:

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