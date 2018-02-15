تسجيل الدخول

الوطن

مصرع مواطن وإصابة آخر بعد إطلاق نيران عليهما حال عودتهما من عرس بأسيوط

اليوم AM 07:55
كتب: سعاد أحمد
مصرع مواطن وإصابة آخر بعد إطلاق نيران عليهما حال عودتهما من عرس بأسيوط

أرشيفية

لقي موجه لغة إنجليزية مصرعه، وأصيب نجل شقيقه، إثر إطلاق مجهولين النيران عليهما بطريق القوصية الزراعى في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية بطريق القوصية الزراعي، ووقوع متوفى ومصاب.

انتقلت على الفور مباحث القوصية برئاسة المقدم محمد سيف رئيس المباحث، إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع (أحمد ت. ج.- موجه لغة إنجليزية) وإصابة نجل شقيقه (حاتم ر. ت.- 34 سنة).

وبسؤال المصاب أقر بأنه حال عودته برفقة عمه من حفل زفاف بطريق المنشأة الصغرى دائرة المركز، فوجئ بإطلاق أعيرة نارية عليهما، وعلى الفور قفز من السيارة محاولا الهرب بينما أصابت الأعيرة النارية عمه وسقط قتيلا داخل السيارة.

نقلت الجثة وتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي، ونقل المصاب بسيارة إسعاف طريق القوصية إلى ذات المستشفى.

حرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 

أخبار متعلقة

"أمن أسيوط" تشن حملة لضبط تجار المخدرات والسلاح

"أمن أسيوط" تشن حملة لضبط تجار المخدرات والسلاح

شنت مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام وتمكنت من ضبط "2 بندقية آلية، 4 بنادق خرطوش، 5 فرد خرطوش، 246 طلقة نارية".
أمن أسيوط يضبط "الغول" انتحل صفة ضباط شرطة وجيش ومخابرات للنصب

أمن أسيوط يضبط "الغول" انتحل صفة ضباط شرطة وجيش ومخابرات للنصب

ألقى فريق مباحث مديرية أمن أسيوط القبض على أحد الأشخاص بتهم النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، وانتحال صفات ضباط الشرطة وجيش ومستشارين بالقضاء بعدد من محافظا
"أمن أسيوط" ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "النهناوي وأبو حريرة"

"أمن أسيوط" ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "النهناوي وأبو حريرة"

"أمن أسيوط" ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "النهناوي وأبو حريرة"
"أمن أسيوط" يكلف واعظا بـ"الأوقاف" لنصح مواطن مضرب عن الطعام

"أمن أسيوط" يكلف واعظا بـ"الأوقاف" لنصح مواطن مضرب عن الطعام

"أمن أسيوط" يكلف واعظا بـ"الأوقاف" لنصح مواطن مضرب عن الطعام

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الجيش يبدأ تنفيذ العملية الشاملة.. سيناء 2018

أحدث الأخبار

قطع الكهرباء عن حي السويس بداية الأسبوع المقبل بسبب الصيانة

قطع الكهرباء عن حي السويس بداية الأسبوع المقبل بسبب الصيانة

بالصور| الجيش والشرطة في حملة مشتركة لتأمين مداخل ومخارج أسيوط

بالصور| الجيش والشرطة في حملة مشتركة لتأمين مداخل ومخارج أسيوط

ضبط أسلحة آلية وذخيرة بحيازة طرفي خصومة في أسيوط

ضبط أسلحة آلية وذخيرة بحيازة طرفي خصومة في أسيوط

ضبط 7 قضايا مخدرات و105 أحكام متنوعة في حملة أمنية بأسيوط

ضبط 7 قضايا مخدرات و105 أحكام متنوعة في حملة أمنية بأسيوط

موجز التاسعة صباحا| تسجيل أعلى حصيلة ضحايا في أفغانستان.. وطقس اليوم

موجز التاسعة صباحا| تسجيل أعلى حصيلة ضحايا في أفغانستان.. وطقس اليوم

اختيارات الوطن

" بكري" يكشف تفاصيل القبض على "أبوالفتوح": الأمن عثر على دلائل بمنزله

" بكري" يكشف تفاصيل القبض على "أبوالفتوح": الأمن عثر على دلائل بمنزله

ملخص لمسات محمد صلاح أمام بورتو البرتغالى

ملخص لمسات محمد صلاح أمام بورتو البرتغالى

"في ضهر جيشهم".. أهالي سيناء يفتحون بيوتهم للعالقين على الطريق

"في ضهر جيشهم".. أهالي سيناء يفتحون بيوتهم للعالقين على الطريق

بالصور| "الوفاء في الحب".. يحتفل بعيد زواجه الـ50 في العناية المركزة

"عيش ببلاش" وسلع مخفضة.. عروض الحرب على الإرهاب بأسواق سيناء

"عيش ببلاش" وسلع مخفضة.. عروض الحرب على الإرهاب بأسواق سيناء

الأكثر قراءة

عاجل