مصرع مواطن وإصابة آخر بعد إطلاق نيران عليهما حال عودتهما من عرس بأسيوط

لقي موجه لغة إنجليزية مصرعه، وأصيب نجل شقيقه، إثر إطلاق مجهولين النيران عليهما بطريق القوصية الزراعى في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية بطريق القوصية الزراعي، ووقوع متوفى ومصاب.

انتقلت على الفور مباحث القوصية برئاسة المقدم محمد سيف رئيس المباحث، إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع (أحمد ت. ج.- موجه لغة إنجليزية) وإصابة نجل شقيقه (حاتم ر. ت.- 34 سنة).

وبسؤال المصاب أقر بأنه حال عودته برفقة عمه من حفل زفاف بطريق المنشأة الصغرى دائرة المركز، فوجئ بإطلاق أعيرة نارية عليهما، وعلى الفور قفز من السيارة محاولا الهرب بينما أصابت الأعيرة النارية عمه وسقط قتيلا داخل السيارة.

نقلت الجثة وتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي، ونقل المصاب بسيارة إسعاف طريق القوصية إلى ذات المستشفى.

حرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.