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الوطن

بالفيديو| طارق علام يعرض حالة متحدية إعاقة تكتب بلسانها

اليوم AM 08:10
كتب: أحمد حامد دياب
بالفيديو| طارق علام يعرض حالة متحدية إعاقة تكتب بلسانها

طارق علام ورضوى وزوجها محمد علي

عرض الإعلامي طارق علام في برنامجه "هو ده"، المذاع عبر فضائية "المحور"، حالة رضوى الشابة التي تحدت إعاقتها، وتعمل رغم عدم وجود أطراف لها.

وقالت رضوى، إنها تعمل في معهد مكافحة شلل الأطفال، وتكتب على الكمبيوتر والموبايل باستخدام لسانها، نظرًا لأنها ولدت بدون ذراعين.

وأوضحت رضوى أنها تحصل على راتب 275 جنيها نظير عملها في المعهد، مؤكدة أنها تنفق 300 جنيه شهريًا مصروفات انتقال من وإلى المعهد فقط.

واستضاف علام زوجها محمد علي، وهو أحد متحدي الإعاقة، ويعمل ضمن فريق إعداد الإعلامي طارق علام، ويرأس الإئتلاف المصري لقصار القامة، ويشارك في أعمال خيرية وتطوعية هو وزوجته.

من جهته طالب طارق علام، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، بضرورة تثبيت رضوى ومنحها راتب مناسب تقديرًا لتحديها إعاقتها، ولاعتبارها مثل في التحدي والنجاح رغم ظروف إعاقتها.

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