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الوطن

ضبط 7 قضايا مخدرات و105 أحكام متنوعة في حملة أمنية بأسيوط

منذ 22 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
ضبط 7 قضايا مخدرات و105 أحكام متنوعة في حملة أمنية بأسيوط

جانب من المتهمين والمضبوطات

ضبطت قوات مباحث مديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة على قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، 3 قطع سلاح (بندقية آلية - بندقية خرطوش - فرد رصاص محلي الصنع) وعددا متنوع من الطلقات و7 قضايا اتجار مخدرات و105 أحكام متنوعة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

جاء ذلك تحت إشراف اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط بمشاركة اللواء مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد رئيس فرع الأمن العام، والعميد رئيس قسم المباحث الجنائية، وضباط إدارة البحث الجنائي، ووحدة مباحث مركز أسيوط مدعومين مجموعات قتالية استهدفت قرية منقباد دائرة مركز أسيوط.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة وخطة المديرية الساعية لإحكام السيطرة الأمنية لضبط ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة وضبط الخارجين عن القانون واستهداف العناصر الخطرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص وتجار المواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين وكل ما يخل بالأمن العام.

 

 

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