رئيس "التأمين الصحي": اشتراكات القطاع غير الرسمي ستدفع بشكل مباشر لنا

قال الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن العاملين بالقطاع غير الرسمي سيدفعون اشتراكاتهم بشكل مباشر بمنظومة التأمين الصحي الجديدة فور دخوله حيز التنفيذ بمحافظاتهم، موضحاً أن المواطن سيتوجه لدفع الاشتراك من أجل التأمين عليه.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، في تصريح لـ"الوطن"، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ستتولي تحصيل الاشتراكات من الفلاحين، فيما تحصل وزارة التضامن الاجتماعي اشتراكات الموظفين وأصحاب المعاشات، ثم يحولونها لـ"التأمين الصحي"، لافتاً إلى أن ذلك سيسهل عملية التحصيل بحكم وجود "تأمينات اجتماعية" لتلك الفئات.

جدير بالذكر أن منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الجديدة ستطبق في بورسعيد كأول محافظة، يونيو المقبل، يعقبها محافظة جنوب سيناء، ومدن القناة، وشمال سيناء، الذين يتواجدون في المرحلة الأولي من مراحل تطبيق "القانون الجديد"، ثم يتم تطبيقه في باقي محافظات الجمهورية تدريجياً.