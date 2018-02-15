سمير فرج: الجيش بلغه معلومات عن "مخطط ضخم" لإفساد انتخابات الرئاسة

قال اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق، إن القيادة العامة للقوات المسلحة بلغتها معلومات بشأن مخطط ضخم من تنظيمات إرهابية للقيام بعمليات إرهابية بشكل واسع خلال وبعد الانتخابات الرئاسية.

وأكد فرج، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، على قناة "صدى البلد"، أن العملية الشاملة "سيناء 2018" كانت بمثابة ضربة استباقية لإجهاض تلك المخططات التي تستهدف إظهار قيادة الدولة غير قادرة على السيطرة على البلاد، وغير مستقرة أمنيا أمام العالم بالإضافة لإفساد عرس الانتخابات.

ولفت مدير الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق، إلى أن عملية جمع المعلومات من أجل العملية الشاملة "سيناء 2018" استغرقت شهرين.