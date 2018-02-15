بالصور| ضبط مدرس ومهندس يتاجران في العملة وبحيازتهما 148 ألف دولار

ألقت مباحث الأموال العامة بكفر الشيخ القبض على شخصين يتاجران في النقد الأجنبي، بكفر الشيخ، وبحيازتهما عملات أجنبية كثيرة وأخرى مقلدة، وتم تحرير محضر وجارٍ العرض على النيابة.

وردت معلومات لضباط قسم مباحث الأموال العامة تفيد قيام كل من "ا.ع.ا"، 33 سنة، مهندس ومقيم المدينة التجارية قسم ثان كفرالشيخ، "ي.ع.ط"، 43 سنة، مدرس، ومقيم تقسيم 4 قسم ثان كفرالشيخ، سبق اتهامه في القضية رقم 2016/ 5383 إداري قسم أول كفرالشيخ "أموال عامة"، طبقًا لبيان مديرية الأمن، بمزاولة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار الشرعي بالسوق السوداء.

تم إخطار العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، حيث أخطر اللواء أحمد صالح، مساعد الوزير لأمن كفرالشيخ، بتلك المعلوامت، ووجه بسرعة ضبطهما.

وكلف العميد محمد عبدالوهاب، رئيس مباحث المديرية، بالتحقق من تلك المعلومات وقيادة فريق البحث الجنائي لضبطهما.

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم 160756 ملاكي كفرالشيخ "ملك الأول" بحيازتهما مبالغ مالية تضمنت 148277 دولار أمريكي، 13263 ريال سعودي، 1096400 جنيه مصري، 27 ورقة مقلدة فئة الـ100 جنيه، بمواجهة المتهمان اقرأ بقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، وأن المبالغ المضبوطة ناتج عن الاتجار الغير مشروع.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2018/ 512 إداري قسم ثان كفرالشيخ وجارٍ العرض على النيابة العامة.