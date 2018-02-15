تسجيل الدخول

الوطن

ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق.. و"إيرباص" أبرز الرابحين

منذ 29 دقيقة
كتب: وكالات
ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق.. و"إيرباص" أبرز الرابحين

البورصة الأوروبية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوربية بنهاية تداولات اليوم الخميس، لتواصل مكاسبه المسجلة منذ بداية الأسبوع الجاري، مع بيانات اقتصادية ونتائج أعمال إيجابية في منطقة اليورو.

وبحسب بيانات صادرة من "يوروستيت" اليوم، ارتفع فائض الميزان التجاري للسلع والمعدل موسمياً في منطقة اليورو  إلى 23.8 مليار يورو خلال ديسمبر الماضي، متجاوزاً توقعات الممحللين.

كما ارتفعت مبيعات السيارات الأوروبية في يناير الماضي بنحو 7.1% في الشهر الأول من 2018 على أساس سنوي إلى 1.2 مليون سيارة.

وشهدت أسواق الأسهم الأوروبية تعافياً ملحوظاً خلال تداولات الأسبوع الجاري، بعد أسوأ أداء أسبوعي في عامين تقريباً.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.5% ليسجل 376.5 نقطة، وارتفع مؤشر"فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.3% ليبلغ 7234.8 نقطة.

 وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.6% ليصل إلى 12346.2 نقطة، وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.1% ليسجل 5222.5 نقطة. 

أخبار متعلقة

أسعار النفط ترتفع مع تعافي أسواق الأسهم العالمية

أسعار النفط ترتفع مع تعافي أسواق الأسهم العالمية

ارتفعت أسعار النفط اليوم، بدعم من تعافي أسواق الأسهم العالمية بعد تسجيل خسائر حادة الأسبوع الماضي.
انتعاش معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط بفضل البتروكيماويات

انتعاش معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط بفضل البتروكيماويات

انتعشت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط يوم الإثنين، في تعاف قادته السعودية بفضل أسهم البتروكيماويات مع استعادة أسعار الأسهم والنفط العالمية بعض قوتها بعد خسائ
أسعار النفط ترتفع 1% مع استقرار أسواق الأسهم

أسعار النفط ترتفع 1% مع استقرار أسواق الأسهم

ارتفعت أسعار النفط 1%، اليوم الإثنين، معوضة بعض الخسائر الكبيرة التي منيت بها الأسبوع الماضي مع استقرار أسواق
رجل أعمال أمريكي: هبوط أسواق الأسهم المقبل سيكون الأسوأ على الإطلاق

رجل أعمال أمريكي: هبوط أسواق الأسهم المقبل سيكون الأسوأ على الإطلاق

قال رجال الأعمال الأمريكي "جيم روجرز" إن موجة الهبوط القادمة بأسواق الأسهم ستكون "كارثية" أكثر من أي تراجع شهده قبل ذلك.
شعبة الأوراق المالية: تهاوي أسواق الأسهم في أمريكا يختلف عن مصر

شعبة الأوراق المالية: تهاوي أسواق الأسهم في أمريكا يختلف عن مصر

أرجع خبراء أسواق المال موجة الخسائر الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية خلال جلسات تداولات الأيام القليلة الماضية إلى مخاوف المستثمرين من اتجاه البنك الفيدرالي

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

بكري مهاجما "ماسبيرو": "شالوا نشرات الأخبار وحطوا برامج طبخ"

بكري مهاجما "ماسبيرو": "شالوا نشرات الأخبار وحطوا برامج طبخ"

روسيا: أمريكا تخوف دولا أخرى بفرض عقوبات جديدة علينا

روسيا: أمريكا تخوف دولا أخرى بفرض عقوبات جديدة علينا

محافظ قنا: مجمع شوادر نقادة على مساحة 13 ألف متر مربع

محافظ قنا: مجمع شوادر نقادة على مساحة 13 ألف متر مربع

الأمم المتحدة تتوقع استقبال السودان نحو 200 ألف لاجىء جديد من الجنوب

الأمم المتحدة تتوقع استقبال السودان نحو 200 ألف لاجىء جديد من الجنوب

رسامة رهبان جدد لدير الملاك بنقادة

رسامة رهبان جدد لدير الملاك بنقادة

اختيارات الوطن

الإعدام لرجل أحرق زوجته أمام أطفالهما الستة

الإعدام لرجل أحرق زوجته أمام أطفالهما الستة

متحدث جبهة تحرير الأورومو لـ"الوطن": نريد تغيير النظام في إثيوبيا

متحدث جبهة تحرير الأورومو لـ"الوطن": نريد تغيير النظام في إثيوبيا

تعرف على شروط قرض المقبلين على الزواج

بالفيديو| ترنيمة شهداء ليبيا بكنيستهم..والمرنم: "سحابة نورانية" ألهمني

بالفيديو| ترنيمة شهداء ليبيا بكنيستهم..والمرنم: "سحابة نورانية" ألهمني

بالفيديو| مؤتمر "الدفاع" لإعلان آخر مستجدات عملية "سيناء 2018"

بالفيديو| مؤتمر "الدفاع" لإعلان آخر مستجدات عملية "سيناء 2018"

الأكثر قراءة

عاجل