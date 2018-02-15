ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق.. و"إيرباص" أبرز الرابحين

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوربية بنهاية تداولات اليوم الخميس، لتواصل مكاسبه المسجلة منذ بداية الأسبوع الجاري، مع بيانات اقتصادية ونتائج أعمال إيجابية في منطقة اليورو.

وبحسب بيانات صادرة من "يوروستيت" اليوم، ارتفع فائض الميزان التجاري للسلع والمعدل موسمياً في منطقة اليورو إلى 23.8 مليار يورو خلال ديسمبر الماضي، متجاوزاً توقعات الممحللين.

كما ارتفعت مبيعات السيارات الأوروبية في يناير الماضي بنحو 7.1% في الشهر الأول من 2018 على أساس سنوي إلى 1.2 مليون سيارة.

وشهدت أسواق الأسهم الأوروبية تعافياً ملحوظاً خلال تداولات الأسبوع الجاري، بعد أسوأ أداء أسبوعي في عامين تقريباً.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.5% ليسجل 376.5 نقطة، وارتفع مؤشر"فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.3% ليبلغ 7234.8 نقطة.

وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.6% ليصل إلى 12346.2 نقطة، وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.1% ليسجل 5222.5 نقطة.