القوات التركية تسيطر على قرى جديدة في عفرين

سيطرت القوات التركية و"الجيش السوري الحر"، اليوم الخميس، على 4 قرى في منطقة عفرين شمال غربي سوريا، وإخراج المقاتلين الأكراد منها، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونقلت "سبوتنيك" عن وكالة "الأناضول" التركية، أن "قوات عملية "غصن الزيتون" حررت قرى "كري"، و"شربانلي"، و"شديا" التابعة لناحية "راجو" من إرهابي التنظيم، وبذلك وحدت الجيب الآمن الموجود غرب راجو مع الجيب الآمن التابع لبلدة "الشيخ حديد".

وأوضحت "الأناضول" أن القوات تمكنت من السيطرة على قرية "دوراكلي" التابعة لناحية "بلبل" من المسلحين الأكراد.

ولاحقاً أعلنت قوات عملية "غصن الزيتون" تحرير قرية "ديوان فوقاني" و3 تلال في محيطها، التابعة لناحية "جنديرس" جنوب غرب عفرين.

وبالسيطرة على القرى المذكورة، يرتفع عدد النقاط التي تمت السيطرة عليها منذ انطلاق العملية إلى 58، تشمل مركز ناحية، و40 قرية، و3 مزارع، و14 تلا وجبلا استراتيجيا.

ومنذ 20 يناير الماضي، تتواصل العملية مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د / بي كا كا" شمالي سوريا.