"عبدالرحمن": الإيواء والإرشاد لم تصنفا كجرائم في قانون الإرهاب سابقا

قال المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والعضو السابق بمجلس القضاء الأعلى، إنه كان هناك بعض الأنشطة الإجرامية غير خاضعة لقانون الإرهاب، مثل الإيواء والمساعدة والامتناع عن الإرشاد والتمويل.

وطالب عبدالرحمن، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن المواطنين أصحاب العقارات والشقق المفروشة، بإبلاغ أقرب قسم شرطة حال وجود أي شخص أجنبي يقوم بتأجير أي شقة سكنية عن طريق عقد الإيجار، وصورة جواز السفر في نفس اليوم، حتى يتم التسهيل على الشرطة معرفة هوية من يقيمون في مصر، هل هو إرهابي أو لا.

وأكد عبدالرحمن، أنه لا بد من قيام المواطنين بالإبلاغ عن أي مواطن يشتبه به الانتماء لأي منظمة أو جماعة إرهابية.