مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد السيسي بمركز البداري في أسيوط

عقدت إحدى عائلات مركز البداري بمحافظة أسيوط، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ضم المؤتمر أبناء عائلة "عيون" بقرى وعزب مركز البداري، وعدد من قيادات وكبار وعمداء العائلة أمام دوار العائلة، بحضور النائب نعمان أحمد فتحي، والصحفي عبدالله تمام، والمهندس أحمد بدر رئيس مركز ومدينة البداري، وماهر عطية منسق حملة "كلنا معاك" بالبداري، علاوة على عمد ومشايخ المركز، ولفيف من القيادات السياسية والشعبية والمئات من المواطنين بمركز البداري.

وقال محمد أبوعين، أحد أبناء عائلة "عيون"، وأمين شباب محافظة أسيوط لحزب المصريين الأحرار، إن العائلة ستعقد على مدار الأيام المقبلة، عددا من المؤتمرات الجماهيرية الأخرى، وذلك لتوعية المواطنين وشرح إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الرئاسية الأولى، وتوضيح محاولة الأجندات الأجنبية والغربية لبث الفتن بين المصريين.

وأكد حضور المؤتمر من الشباب والشيوخ، دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وحشد المواطنين للتصويت أمام اللجان الانتخابية.