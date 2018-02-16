أرملة شهيد: "الداخلية" سحبت مني الشقة المخصصة لنا

شكت آية عادل، أرملة الشهيد الرائد محمد صفوت، من سحب الشقة المخصصة لأبنائها من قبل وزارة الداخلية.

وأضافت آية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المٌذاع عبر فضائية "النهار"، أنها دفعت مقدم الشقة وأن الداخلية دفعت دعم 50 ألف جنيه فقط للشقة لأسر الشهداء، مؤكدة أنهم تحملوا تكلفة الشقة بالكامل.

وأوضحت أرملة الشهيد، أنه تم تخصيص الشقة لهم في منطقة القاهرة الجديدة، وأنهم دفعوا أقساط الشقق بالفعل، موضحة أن الوزارة أخبرتهم بأن الحكومة سحبت الأرض لأنها أرض استثمارية، وأنهم من الممكن الحصول على شقق في أماكن أخرى، ولكنها رفضت نظرًا لأنها تعيش في منطقة التجمع منذ 10 سنوات.