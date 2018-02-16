بالفيديو| "النهري": الدلتا ستفقد نصف مساحتها بحلول عام 2100

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إنه من المتوقع أن تفقد منطقة الدلتا نصف مساحتها بحلول عام 2100.

وأضاف النهري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المٌذاع عبر فضائية "النهار"، أنه إذا استمرت درجة الحرارة في الارتفاع سيذوب الجليد في المحيط المتجمد، ما سيتسبب في غرق مناطق كثيرة في العالم منها دلتا نهر النيل.

وأوضح النهري، أن ذلك يعد إنذارا للعالم بأكمله، وأنه طالب الدول المتقدمة بدعم مصر من أجل تأمين الشواطئ المصرية من خطر إرتفاع مستوى سطح البحر.