البيان الثامن للقوات المسلحة: قصف مدفعي على 68 هدفا للعناصر الإرهابية

واصل أبطال ومقاتلوا القوات المسلحة والشرطة، تحقيق المهام المخططة للعملية الشاملة "سيناء 2018" التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وعناصر من الأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة بالتعاون مع المجموعات القتالية والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، حيث استمرت عمليات التمشيط والمداهمات واسعة المدى بعدد من القري والمدن والمحاور الرئيسية بشمال ووسط سيناء، واستهداف مناطق اختباء العناصر الإرهابية وأماكن تخزين الأسلحة والذخائر، وإحكام الحصار والسيطرة الكاملة بمناطق العمليات لمنع تسرب العناصر الإرهابية.

وأسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية، وفق بيان المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي:

- تنفيذ القصف المدفعي بنيران المدفعية المركزة لـ68 هدفا تمثل مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر العناصر الإرهابية، بعد توافر معلومات مؤكدة حول هذه الأهداف.

- ضبط بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بوسط سيناء والقضاء على 3 عناصر تكفيرية من أبرز المطلوبين في عمليات استهداف القوات.

- القبض على عدد 224 فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، وعثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

- ضبط وتدمير والتحفظ على 10 سيارات دفع رباعي ومن أنواع مختلفة تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير 22 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

- تدمير 150 ملجأ عثر بداخلها علي كميات كبيرة من المواد المخدرة وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من مواد الإعاشة الخاصة بالعناصر الإرهابية.

- قيام العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 28 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور تحرك قوات المداهمة.

- اكتشاف وتدمير 5 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط أكثر من 2,5 طن من المواد المخدرة المعدة للتداول.

وفي إطار تنفيذ القوات البحرية لمهامها المخططة ضمن العملية الشاملة سيناء 2018 تقوم الوحدات البحرية بتأمين المسرح البحري على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة والممرات الملاحية والأهداف الحيوية والاقتصادية بالبحر، ومنع تسرب العناصر الإرهابية من مناطق العمليات.

واستمرت القوات الجوية في إحكام التأمين والمراقبة الجوية على امتداد الحدود الجنوبية والغربية بالتعاون مع عناصر حرس الحدود والتشكيلات التعبوية، لمنع تسلل العناصر الإرهابية وقطع خطوط الإمداد وعمليات تهريب الأسلحة والذخائر إلى البلاد خاصة في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

فيما تواصل المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة تنظيم عدد (580) من الدوريات والقولات الأمنية والكمائن بكافة مدن ومحافظات الجمهورية وتمكنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عثر بحوزته على بندقية آلية وكمية من الطلقات، وضبط 10 من المشتبه بهم بمناطق الظهير الصحراوي.

واستمرارا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية تواصل القوات المسلحة توزيع كميات من السلع والمواد الغذائية لضمان إمداد المواطنين من أهالي شمال ووسط سيناء بكافة الاحتياجات، ويواصل رجال القوات المسلحة والشرطة تنفيذ مهامهم على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية امن مصر القومي.