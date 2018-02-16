تسجيل الدخول

الوطن

انطلاق أعمال مؤتمر ميونخ للأمن بمشاركة 21 رئيس دولة وحكومة

اليوم PM 09:21
كتب: وكالات
انطلاق أعمال مؤتمر ميونخ للأمن بمشاركة 21 رئيس دولة وحكومة

صورة أرشيفية

انطلقت أعمال النسخة الـ54 لمؤتمر ميونخ للأمن، أمس، في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، بمشاركة نحو 600 شخصية، بينهم 21 رئيس دولة وحكومة ونحو 75 وزير خارجية ودفاع.

وخلال الجلسة الافتتاحية، رحب فولجانج إشينجير، رئيس المؤتمر الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام، بقادة الدول والحكومات المشاركين، مشدداً على ضرورة بناء الثقة ودعم الأمن والسلام خلال المؤتمر.

وقال إشينجير، في كلمته "نحن بحاجة لبناء الثقة ودعم الأمن والسلام لأن العالم يعاني أزمات كبيرة وقدر كبير من عدم الاستقرار"،  وفقا لما ذكرته وكالة الاناضول" التركية للأنباء.

.بدورها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بيرلي، في كلمتها أمام المؤتمر، إن "تحالفنا مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لا غنى عنه في ضوء التطورات الحالية في العالم، ويجب أن نعمل كل ما في وسعنا لتقويته".وأكدت بيرلي على أن تحقيق التكامل الأوروبي ضرورة وليس رفاهيةـ، فيما طالبت وزيرة الدفاع الألمانية، ارسولا فون در لاين، بوضع الأساس لنظام دولي تعاوني لمواجهة التحديات الراهنة.

وقالت "لقد تعلمنا جميعا درسا صعبا من أزمة اللاجئين"، في إشارة إلى دخول مليون لاجئ القارة الأوروبية في العام 2015، قادمين من دول أبرزها سوريا والعراق وأفغانستان، هربا من النزاعات المسلحة والأوضاع الاقتصادية الصعبة.وأضافت "ماذا يفيد عائلة في مدينة الموصل (شمالي العراق)، تحرير المدينة من تنظيم (داعش) إذا تركناها بمجاعة.

يجب تأسيس نطام دولي تعاوني".ومضت "بعد الفترة الأكثر ظلاما في التاريخ الألماني (الحكم النازي) لم يعطينا الأمريكيون ظهرهم، ولكن قدموا لنا خطة مارشال"، في إشارة لخطة دعم الاقتصاد الألماني بمساعدات مالية أمريكية.

واستطردت "كان ذلك أيضا نابعا من رؤية لتحقيق أمن الولايات المتحدة". وشددت فون دن لاين، على ضرورة تسريع وتيرة تحقيق التكامل الأوروبي، مضيفة، إن "الدول التي تعارض تسريع التكامل لا يجب أن تعيق البلدان التي تؤيده"، دون أن تذكر هذه الدول.

أخبار متعلقة

خبراء: مشاركة شكري كمتحدث بجلسة الإرهاب في مؤتمر ميونخ مهمة

خبراء: مشاركة شكري كمتحدث بجلسة الإرهاب في مؤتمر ميونخ مهمة

تشهد مدينة ميونخ الألمانية الدورة الـ 54 لمؤتمر الأمن، بحضور العشرات من رؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية والدفاع ومئات خبراء الشؤون العسكرية والأمنية.
عاجل| شكري من "ميونخ": "الأمن" قضية العصر الآن

عاجل| شكري من "ميونخ": "الأمن" قضية العصر الآن

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن القمة التي يشارك بها في مؤتمر الأمن والدفاع بمدينة ميونيخ الألمانية، تتيح الفرصة للاجتماع مع عدد وفير من وزراء الخارجية للعديد
رئيس الوزراء التركي يلتقي أمير قطر في ميونخ

رئيس الوزراء التركي يلتقي أمير قطر في ميونخ

التقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم، أمير قطر تميم بن حمد، في مدينة ميونخ الألمانية، وذلك على هامش
ألمانيا: لا دلائل على دوافع إرهابية وراء اعتداء الطعن في "ميونخ"

ألمانيا: لا دلائل على دوافع إرهابية وراء اعتداء الطعن في "ميونخ"

أعلن رئيس شرطة ميونيخ هوبرتاوس أندرا اليوم السبت، القبض على المشتبه فيه باعتداء الطعن في المدينة، مؤكدا أنه يعاني مشكلات نفسية.وفي مؤتمر صحفي بميونيخ جنوبي

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

ضبط سيارة محملة بـ 2 طن زيتون مخلل مجهول المصدر بالفيوم

ضبط سيارة محملة بـ 2 طن زيتون مخلل مجهول المصدر بالفيوم

القوات التركية تقصف قرية في عفرين السورية بالأسلحة الثقيلة

القوات التركية تقصف قرية في عفرين السورية بالأسلحة الثقيلة

عودة الكهرباء لحي الشروق أكبر أحياء مطروح

عودة الكهرباء لحي الشروق أكبر أحياء مطروح

ضبط سيارة نقل محملة بـ 1100 كجم أرز معبأ مجهول المصدر بالفيوم

ضبط سيارة نقل محملة بـ 1100 كجم أرز معبأ مجهول المصدر بالفيوم

قوات "غصن الزيتون" تسيطر على 69 قرية شمال سوريا

قوات "غصن الزيتون" تسيطر على 69 قرية شمال سوريا

اختيارات الوطن

بالفيديو| القصة الكاملة لـ"التسجيل الخارج" بماسبيرو: "الوطنية" تحقق

بالفيديو| القصة الكاملة لـ"التسجيل الخارج" بماسبيرو: "الوطنية" تحقق

بدأ بالإسماعيلية.. ماذا يعني تحويل الحكومة إلى "إلكترونية"؟

بدأ بالإسماعيلية.. ماذا يعني تحويل الحكومة إلى "إلكترونية"؟

حال تورطه في "التسجيل الخارج".. قانوني يوضح عقوبة رئيس قناة "العائلة"

حال تورطه في "التسجيل الخارج".. قانوني يوضح عقوبة رئيس قناة "العائلة"

بالصور| صحفية تفضح رجلا تحرش بها في

بالصور| صحفية تفضح رجلا تحرش بها في "ميكروباص": "أنا مش هتكسف ولا هخاف"

«محمود» يسوق مشروع والدته: «شغل المعلم لأمه»

«محمود» يسوق مشروع والدته: «شغل المعلم لأمه»

الأكثر قراءة

عاجل