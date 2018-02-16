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الوطن

رئيس "مؤتمر ميونخ للأمن" يحذر من احتمالية مواجهة عسكرية بين قوى عظمى

اليوم PM 09:22
كتب: وكالات
رئيس "مؤتمر ميونخ للأمن" يحذر من احتمالية مواجهة عسكرية بين قوى عظمى

صورة أرشيفية

حذر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، فولجانج إشينجير، أمس، من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين قوى عظمى لم يحددها.

وقال إشينجير، في تصريحات صحفية، إن "خطر اندلاع مواجهة عسكرية بين قوى عظمى (هو احتمال) كبير في الوقت الراهن"، وفق الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيجل" الألمانية.

وتابع "لم يحدث منذ نهاية الحرب الباردة (1945 -1991) أن كان خطر اندلاع مواجهة عسكرية بين قوى عظمى كبير بهذا الشكل"،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

واعتبر أن "أحد أسباب زيادة هذا الخطر في الوقت الحالي هو انعدام الثقة بين واشنطن وموسكو انعدام الثقة أمر فظيع".وأضاف إشينجير أن "انعدام الثقة بين القادة العسكريين في واشنطن وموسكو يمكن أن يؤدي إلى سوء فهم وسوء تقدير، ومن ثم اندلاع مواجهات عسكرية غير مرغوب فيها"، موضحا أن "هذا التطور الكارثي يعود إلى السياسة الجديدة، التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب (الذي تولى الرئاسة في 20 يناير 2017)".

ومضى قائلا "يوجد، حسب انطباعي، ميل للتهديد باستخدام القوة العسكرية، بل أيضا استخدامها، لتحقيق مصالح خاصة"، دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

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