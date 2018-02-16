يسري الفخراني ينعى علي أبو شادي: "وداعا الناقد الأديب الشجاع"

نعى الكاتب الصحفي يسري الفخراني، رئيس قناة "dmc دراما"، الناقد السينمائي الراحل علي أبوشادي، الذي وافته المنية، مساء اليوم، في منزله.

وكتب الفخراني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وداعا الأستاذ علي أبو شادي، الناقد الأديب الشجاع".

ورحل الناقد السينمائي الكبير علي أبو شادي عن عمر ناهز 72 عاما، بعد صراع مع المرض، وقبل أسابيع من تكريمه بمهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة.

الراحل من مواليد عام 1946، حصل على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس عام 1966، ودبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للنقد الفني عام 1975، وهو عضو بجمعية نقاد السينما المصريين منذ عام 1972، وعضو بجماعة السينما الجديدة منذ عام 1971 وعضو مجلس إدارتها، وشارك في العديد من لجان التحكيم في المهرجانات السينمائية المصرية والعربية ولجان التحكيم الدولية للإتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي"، وترأس تحرير مجلتي "سينما" و"الثقافة الجديدة".

وكتب لعشرات المطبوعات في مصر والعالم العربي، وأعد عدد من أهم البرامج التلفزيونية المتخصصة في السينما مثل "ذاكرة السينما" و"سينما لا تكذب"، وتم ترجمة بعض أبحاثه ودراساته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، له أكثر من عشرين كتاب منشور من أبرزها "سحر السينما"، "كلاسيكيات السينما المصرية" ثلاثة أجزاء، "السينما والسياسة".