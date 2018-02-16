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الوطن

القضاء الأمريكي يتهم 13 روسيا بالتدخل في الانتخابات

اليوم PM 09:22
كتب: (أ ف ب) -
القضاء الأمريكي يتهم 13 روسيا بالتدخل في الانتخابات

صورة أرشيفية

أعلن المدعي الخاص الأمريكي المكلف بتجسس روسي محتمل، توجيه الاتهام إلى 13 روسيا وثلاثة كيانات روسية، بالتدخل في الانتخابات وبالعملية السياسية الاميركية.

وبموجب قرار الاتهام فإن المتهمين تآمروا، منذ العام 2014 وحتى الآن، للتدخل "في السياسة الاميركية والعمليات الانتخابية بما فيها الانتخابات الرئاسية في العام 2016".

واوضح روبرت مولر في بيان ان الجميع اتهموا بالتآمر بهدف خداع الولايات المتحدة، كما اتهم ثلاثة بالاختلاس المصرفي، وخمسة اخرون بانتحال صفة، وذلك للسيطرة على حسابات على مواقع للتواصل الاجتماعي ركزت على بث الانقسام في القضايا الاجتماعية والسياسية.

وبأمرة يفغيني بريغوزين، الحليف المقرب لفلاديمير بوتين، تمكنت المجموعة من الوصول الى "عدد كبير" من الاميركيين، وفقا للاتهام.

وحددت المجموعة "هدفا استراتيجيا لبث الشقاق في النظام السياسي الاميركي"، وبحلول منتصف 2016 كانت تدعم حملة دونالد ترامب وتعمل على تشويه صورة هيلاري كيلنتون.

وتركزت المجموعة في سانت بطرسبرغ لكن بعض افرادها سافروا للولايات المتحدة.

وتوجه هؤلاء الذين زاروا الولايات المتحدة الى ولايات نيفادا، كاليفورنيا، نيو مكسيكو، كولورادو، ميتشغن، لويزيانا، تكساس، جورجيا، نيويورك.

ويعتقد ان عميلا سياسيا في تكساس وجههم للتركيز على "الولايات غير المحسومة" التي تتأرجح بين الجمهوريين والديموقراطيين.

وشارك "مئات" الاشخاص على الارجح في العملية، إذ عملوا في نوبات عمل بميزانية كلفتها ملايين الدولارات.

واستهدفت المجموعة الروسية مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وانستغرام.

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