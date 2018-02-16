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الوطن

محمد سعفان: فرص العمل المتاحة للشباب خفضت البطالة إلى 11%

منذ 53 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
محمد سعفان: فرص العمل المتاحة للشباب خفضت البطالة إلى 11%

محمد سعفان

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن ملتقى توظيف الشباب لا يقتصر على محافظة بعينها ولكنه يشمل جميع المحافظات.

وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صوت الناس" المذاع عبر فضائية "المحور" أن بداية فكرة الملتقى كانت في عواصم المحافظات، مشيرًا إلى أن الفكر تطور وبدأ الانتشار بمراكز المحافظات.

وأشار، إلى أنه بالنسبة لتوفير فرص عمل للخارج فإنه يوجد مجموعة من المستشارين بالوزارة متواجدين ببعض الدول الخارجية، ومنها دول الخليج ومجموعة من الدول الأوروبية، وظيفتهم البحث في سوق العمل المتواجدين فيه، ومع وجود فرص عمل يتم إخطار الوزارة ومن ثم يتم طرح تلك الفرص على الشباب.

وتابع الوزير، أن فرص العمل التي تم إتاحتها للشباب أدت إلى خفض نسبة البطالة إلى 11%، مشيرًا إلى أنها نسبة جيدة.

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