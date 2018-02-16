بالصور| مؤتمر لدعم السيسي في إحدى قرى كفر الشيخ

نظمت النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد بقرية شباس عمير التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مؤتمرًا حاشدًا لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وحضر عدد كبير من اللجان النقابية التابعة للنقابة من مختلف أنحاء المحافظة ووصل العدد لأكثر من 2000 شخص، كما تضمن الاحتفال حفلاً بالمزمار البلدي، وإذاعة الأغاني الوطنية.

وقال عبدالفتاح مرسال، أمين عام الصندوق بالنقابة العامة، إن النقابة تؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية.

دعا أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، المواطنين للنزول يوم الانتخاب للمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم وتأييد الرئيس لفترة رئاسية جديدة.