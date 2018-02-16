الأمم المتحدة تدعو إيران للكف عن انتهاك حظر إعدام الأطفال

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، إن السلطات الإيرانية أعدمت 3 أشخاص خلال يناير الماضي بسبب جرائم قتل ارتكبوها في سن الـ15 أو الـ16 عاما.

وأضاف المسؤول الأممي في بيان بهذا الشأن: " إعدام الجناة الأحداث محظور بشكل لا لبس فيه بموجب القانون الدولي بغض النظر عن ملابسات وطبيعة الجريمة المرتكبة"، مشيرا إلى أن 80 حدثا مذنبا حكم عليهم بالإعدام يواجهون خطر "الإعدام الوشيك"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال الأمير زيد أيضا: "يحزنني القول إن إيران تنتهك هذا الحظر المطلق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أكثر كثيرا من أي دولة أخرى.. هناك تقارير تفيد بأن إيران أعدمت 5 أحداث في 2017".

وفي هذا السياق، أعربت منظمة العفو الدولية في وقت سابق عن غضبها الشديد جراء إعدام السلطات الإيرانية الشاب علي كاظمي بعد إدانته بجريمة قتل ارتكبها عندما كان عمره لم يتجاوز بعد سن الـ15 سنة، ولم تعلن السلطات عن موعد إعدامه، ونفذ دون إخطار محامي كاظمي، كما يستدعي القانون الإيراني.