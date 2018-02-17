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الوطن

بالفيديو| صاحب تسريب "ماسبيرو": ما حدث مؤامرة لبعض الخلافات

اليوم AM 03:55
كتب: خالد الأسمر
بالفيديو| صاحب تسريب "ماسبيرو": ما حدث مؤامرة لبعض الخلافات

مختار أحمد

قال مختار أحمد، القيادي بماسبيرو ورئيس قناة "العائلة" وصاحب الفيديو المسرب عن "التهديد بالاغتصاب وسب الدين"، إنه يتقدم بكل الاعتذار لكل صحفيي مصر وعلى رأسهم الأستاذ مكرم محمد أحمد والأستاذ كرم جبر عن سوء الفهم في مسألة الفيديو المسرب له.

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت القرموطي"، أن "ما حدث بالأمس هي عملية مؤامرة لبعض الخلافات الموجودة داخل قناة العائلة وكان يجب أن تكون داخل إطار قانوني لأن أشياء كثيرة منها في محل تحقيقات سواء كانت في الشؤون القانونية المركزية أو  النيابة الإدارية".

وأشار إلى أن كل العاملين بقطاع التليفزيون يعلمون من وراء هذه المؤامرة، مضيفا أنه ينأى بنفسه عن الحديث في هذا الأمر لأنه شخص مهني ويعلم أن كل المشكلات التي تخص العمل يجب ألا تخرج خارج مكاتب العمل.

 

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