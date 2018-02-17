خبير استراتيجي: "الإخوان" تثير الشائعات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

أشاد اللواء حسين عبد الرازق، الخبير الاستراتيجي، بالعملية الشاملة سيناء 2018، وقيام القوات المسلحة بتوجيه ضربة غاشمة للعناصر الإرهابية في سيناء، وتجفيف منابعهم.

وتابع "عبد الرازق" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "استاد العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة"، أن الشعب المصري شريك في هذه العملية الشاملة، بإصراره على الوقوف في وجه الإرهاب الغاشم، ودعم القوات المسلحة والشرطة في التصدي له وتطهير مصر من الإرهابيين.

وعلى صعيد آخر، نوه الخبير العسكري إلى أن جماعة الإخوان تثير الكثير من الشائعات في الوقت الراهن نظرًا لاقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، مضيفًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي من أصدق الناس ومش بيمثل في تصرفاته".