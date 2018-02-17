عاجل| البيان التاسع للقوات المسلحة عن عملية سيناء 2018: قتل 7 تكفيريين

استمراراً للعملية الشاملة "سيناء 2018" يواصل أبناء الشعب المصري من مقاتلي القوات المسلحة والشرطة القضاء على البؤر الإرهابية وتطهير شمال ووسط سيناء من الإرهاب الأسود وبجانب دورها تأمين الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية:

قيام القوات الجوية باستهداف 8 أهداف للعناصر الإرهابية وتدميرها بشكل كامل والقضاء على 3 أفراد تكفيريين وتدمير سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش نصف بوصة.

رصد واستهداف بؤر إرهابية شديدة الخطورة بنطاق مدينة العريش أسفرت عن القضاء على 4 من العناصر التكفيرية من العناصر المسلحة خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات المداهمة، وعُثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين وعبوة ناسفة معدة للتفجير.

قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 45 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.

تدمير 158 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلهم على عدد من الأسلحة الألية والذخائر ومواد الإعاشة والمواد الكميائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة.

ضبط أكثر من 7 أطنان من المواد المخدرة وكذلك ضبط وتدمير 7 سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية.

ضبط 32 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

القبض على 408 أفراد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

استمرت القوات البحرية في تنفيذ مهامها المخططة وتأمين المسرح البحري من رفح وحتى العريش لمنع تسرب العناصر الإرهابية عن طريق البحر.

فيما واصلت التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة لعدد 566 كمينا ودورية أمنية على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي وفرض السيطرة الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.

تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط محاولة لتهريب أسلحة ومواد مخدرة على الحدود الغربية بعدد 99 بندقية خرطوش.

وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتنظيم الأوضاع الأمنية والقانونية للمقيمين بوسط وشمال سيناء تقوم الأجهزة المختصة باستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي.