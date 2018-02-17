الأرصاد الجوية: استمرار تكاثر السحب وسقوط الأمطار الغزيرة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تكون متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما أفادت الهيئة عبر موقعها بأن الطقس سيميل للبرودة على شمال البلاد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتنشط الرياح على كل الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.