تسجيل الدخول

الوطن

الأرصاد الجوية: استمرار تكاثر السحب وسقوط الأمطار الغزيرة اليوم

اليوم AM 08:01
كتب: خالد الأسمر
الأرصاد الجوية: استمرار تكاثر السحب وسقوط الأمطار الغزيرة اليوم

الأرصاد الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تكون متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

 كما أفادت الهيئة عبر موقعها بأن الطقس سيميل للبرودة على شمال البلاد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتنشط الرياح على كل الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

أخبار متعلقة

شركة ألمانية ترفع دعوى قضائية ضد هيئة مكافحة الاحتكار الروسية

شركة ألمانية ترفع دعوى قضائية ضد هيئة مكافحة الاحتكار الروسية

رفعت شركة "باير" الألمانية العملاقة للمستحضرات الطبية دعوى قضائية ضد هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، التي طالبتها بالكشف عن بعض التقنيات ما أثار حفيظة الشركة الأل
هيئة الأنفاق: الصين توافق على رفع قرض القطار المكهرب لـ1.2 مليار دولار

هيئة الأنفاق: الصين توافق على رفع قرض القطار المكهرب لـ1.2 مليار دولار

أكد المهندس طارق أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أن الصين وافقت على طلب الهيئة القومية للأنفاق برفع قيمة القرض المقدم لتمويل
هيئة الدفاع عن جنينة: عانى من صدمة نفسية نالت من توازنه أثناء التسجيل

هيئة الدفاع عن جنينة: عانى من صدمة نفسية نالت من توازنه أثناء التسجيل

نشر الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، والمتحدث السابق باسم حملة الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بيانًا إعلاميًا قال إنه من هيئة.
رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقد قصر "العقاد" في أسوان

رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقد قصر "العقاد" في أسوان

تفقد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، يرافقه الباحث سعد فاروق رئيس إقليم جنوب ومحمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان، قصر ثقافة العقاد، وافتتح

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

الإسكندرية: دعم مشروعات الصرف والنظافة بعد نجاح قوافل «الأرامل والأيتام»

الإسكندرية: دعم مشروعات الصرف والنظافة بعد نجاح قوافل «الأرامل والأيتام»

كفر الشيخ: وحدات صحية ومدارس ومحطات مياه هدايا الأهالى.. والمتبرعون: «حق البلد علينا»

كفر الشيخ: وحدات صحية ومدارس ومحطات مياه هدايا الأهالى.. والمتبرعون: «حق البلد علينا»

المنوفية: عشرات الأفدنة من الأهالى للمدارس والمستشفيات ومحطات المياه

المنوفية: عشرات الأفدنة من الأهالى للمدارس والمستشفيات ومحطات المياه

القليوبية: حاكم الشارقة يتبرع لإقامة أول مركز لمعالجة الحروق فى «القناطر» بـ50 مليون جنيه

القليوبية: حاكم الشارقة يتبرع لإقامة أول مركز لمعالجة الحروق فى «القناطر» بـ50 مليون جنيه

الغربية: 700 مليون جنيه للتعليم والصحة.. والمحافظة تحلم بـ«المليار»

الغربية: 700 مليون جنيه للتعليم والصحة.. والمحافظة تحلم بـ«المليار»

اختيارات الوطن

بالفيديو| القصة الكاملة لـ"التسجيل الخارج" بماسبيرو: "الوطنية" تحقق

بالفيديو| القصة الكاملة لـ"التسجيل الخارج" بماسبيرو: "الوطنية" تحقق

بدأ بالإسماعيلية.. ماذا يعني تحويل الحكومة إلى "إلكترونية"؟

بدأ بالإسماعيلية.. ماذا يعني تحويل الحكومة إلى "إلكترونية"؟

حال تورطه في "التسجيل الخارج".. قانوني يوضح عقوبة رئيس قناة "العائلة"

حال تورطه في "التسجيل الخارج".. قانوني يوضح عقوبة رئيس قناة "العائلة"

بالصور| صحفية تفضح رجلا تحرش بها في

بالصور| صحفية تفضح رجلا تحرش بها في "ميكروباص": "أنا مش هتكسف ولا هخاف"

«محمود» يسوق مشروع والدته: «شغل المعلم لأمه»

«محمود» يسوق مشروع والدته: «شغل المعلم لأمه»

الأكثر قراءة

عاجل