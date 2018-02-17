متحدث "الأورومو" الأثيوبية يكشف لـ"الوطن" المرشح الأقرب لخلافة ديسالين

قال جمادا سوتي، المتحدث باسم جبهة تحرير الأورومو، إن استقالة رئيس الوزراء الأثيوبي، هيلا مريام ديسالين، جاءت نتيجة الضغط الشعبي الذي أدى إلى إسقاطه.

وأضاف سوتي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن "ديميك ميكونين، نائب ديسالين والذي تم طرح اسمه لخلافته من منطقة أمهرة، وشعبيته في الشارع تكاد تكون منعدمة ولا يحظى بتأييد شعبي يتعدى 10% بين جموع الأثيوبيين، أما رئيس إقليم أوروميا، ليما مجرسا، فهو مقبول شعبيا"، مشيرا إلى أن له مواقف معروفة ضد الحزب الحاكم.

وقال إن ليما يعارض سياسات الحكومة ضد شعب الأورومو، ومن بينها فرض حالة الطوارئ في إقليم أوروميا، كما أنه مقبول شعبيا ويحظى بتأييد نسبة كبيرة من الأثيوبيين.

وأضاف "مطالبنا تتلخص في استقالة الحكومة بالكامل وتشكيل حكومة انتقالية"، موضحًا أن الحكومة تضم 24 وزيرا، مؤكدًا أن الحزب الحاكم في أثيوبيا طلب من المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو اختيار شخصا ليشغل منصب رئيس الوزراء ليخلف ديسالين، وجميع المؤشرات ترجح اختيار رئيس الإقليم ليما مجرسا.