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الوطن

وزير الصحة: رصد مليار جنيه لتشخيص وعلاج أمراض العمى

منذ 43 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
وزير الصحة: رصد مليار جنيه لتشخيص وعلاج أمراض العمى

وزير الصحة

قال الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتشخيص المبكر لأمراض العمى، ورصد مليار جنيه للقضاء على المرض، مشيرا أنه تم تشكيل لجنة من كبار الأساتذة برئاسة الدكتور طارق توفيق نائب الوزير.

وأضاف راضي، في حوار لبرنامج "رأي عام"، على قناة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن اللجنة تقوم بدراسة أسباب العمى لدى الأطفال والبالغين، وبناء عليه سيتم الدفع بحملات لدعم مبادرة التشخيص المبكر للعمى والعلاج المبكر له.

وتابع وزير الصحة أن الأطفال الذين يمكثون في الحضانات لفترة طويلة يكون لديهم ضعف في الشبكية مما قد يؤدي لإصابتهم بالعمى، ولذلك اللجان ستقوم بدور في البحث عن تلك الحضانات لوقاية أطفالنا، وأيضًا سنقوم بحملات لمرضى السكر الذين من الممكن أن يصابوا بالعمى.

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