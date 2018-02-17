وزير الصحة: انتهينا من قوائم الانتظار لمرضى "فيروس سي"

قال الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن مصر انتهت من قوائم الانتظار لمرض فيروس سي، موضحًا أن الدولة قامت بعمل مسح لـ 5 ملايين مواطن للتأكد من عدم وجود أجسام مضادة لفيروس سي ومن يثبت مرضهم يتم معالجته.

وأوضح راضي، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الدولة باقي لها 45 مليون مواطن للكشف عليهم على مدار 3 سنوات بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكر أن الوزارة دفعت بـ65 سيارة عيادة متنقلة لعمل تحاليل للمواطنين في 17 محافظة، ومن يثبت مرضه بفيروس سي يحصل على العلاج في نفس اليوم، ونريد الوصول إلى 15 مليون مواطن كل عام، مؤكدًا أن مصر بها قصة نجاح بقضائنا على قوائم الانتظار، وعلاجنا لمليون ونص مواطن.