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الوطن

زوجة الشهيد مهيب: "قبل استشهاده كلمني وقالي المرة دي غير كل مرة"

منذ 15 دقيقة
كتب: محمد متولي
زوجة الشهيد مهيب: "قبل استشهاده كلمني وقالي المرة دي غير كل مرة"

دعاء إبراهيم

قالت دعاء إبراهيم، زوجة الشهيد عمرو مهيب، إنه في الأوقات العادية عندما كان يخرج بمداهمات أو اشتباكات كانت تجلس على أعصبها "كنت ببقي بين الحياة والموت"، موضحة أنه كان دائمًا يبلغني بما يخرج فيه وبعد عودته من المداهمات يهاتفها ليطمئنها عليه.

وأضافت إبراهيم خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على قناة "الحياة"، أنه في آخر يوم قبيل استهشاده كان صوته غريبًا وكان مريضا أيضًا وليس من المفترض خروجه في تلك المداهمة، حتى مر عليه قائد الكتيبة وأخبره بخروجه معه لتلك المداهمة بديلًا عن زميله، موضحة أنه وافق على الفور وخرج للمداهمة مع العسكري وقام بمهاتفتها وقال لها "المرة دي غير كل مرة".

وأوضحت زوجة الشهيد عمرو مهيب أنه قال لها "ربنا يستر المرة دي المداهمة خطيرة والمفروض هننفذ ونرجع الفجر"، وقام بمهاتفه ابنته أيضًا وقال لها "متزعليش ماما ومتتعبيهاش وأسمعي الكلام".

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