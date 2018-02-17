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الوطن

أمانة شباب المصريين الأحرار تعقد ندوة "صماء أسمعت الآخرين"

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد حامد
أمانة شباب المصريين الأحرار تعقد ندوة "صماء أسمعت الآخرين"

جانب من الندوة

نظمت أمانة شباب حزب "المصريين الأحرار" بالتعاون مع مبادرة «SAB» ، مساء اليوم، ندوة بعنوان"صماء أسمعت الآخرين"، بمقر الحزب الرئيسي.

وحاضرت خلالها الدكتورة فادية عبد الجواد، التي ظلت 41 عامًا صماء حتى عاد سمعها بعمليتي زرع قوقعة، كما حضر فعاليات الندوة أحمد مشعل أمين شباب المصريين الأحرار، وأعضاء المبادرة، وأيضّا أعضاء الأمانه المركزية في الحزب.

ورحب أحمد مشعل أمين شباب "المصريين الأحرار"، بالحضور من أعضاء الأمانة والمبادرة، والضيوف المتحدثين، مؤكدًا أن الحزب الأول في مصر يدعم كل ما يخدم متحدي الإعاقة ويواصل اعمالة لخدمة المجتمع المصري.

وقال مشعل: "إن قصة الدكتورة فادية نموذجًا للإصرار واجتياز المحّن والتحديات يتعين على الجميع اتباع ذات النهج في المجالات كافة، وعلى جميع الأصعدة والمستويات لخدمة الوطن بكل طاقاتنا".

وتحدثت الدكتورة فادية عبد الجواد عن قصتها مع الصم حتى وصولها لمرحلة السمع، قائلة: "إنها أول شخص فقد السمع في العالم التحق وتخرج بكليه الطب عام 1986، رغم كل الصعوبات والمعوقات التي واجهتها طوال 41 عامًا من فقدان السمع".

وأضافت عبد الجواد، أن ستة خطوات أساسية كانت أساس الوصول إلى النجاح وتحقيق الأهداف المنشودة وفق تجربتها الشخصية، أولها الإرادة القوية، الثقة بالنفس، ووضع خطة للحياة، البعد عن العوامل الهدامة، واجتياز الأزمات، القراءة والاطلاع المستمرة عن البارزين والناجحين في المجالات المتنوعة وأبرزهم طه حسين وغيره.

وتابعت عبد الجواد: "إنها تستلهم قوتها من مقولة تحفيزيه محببه لديها وهي "انطلق نحو القمر فحتى اذ اخطأت ستقع بين النجوم"، وأن ابنتها حفزتها لإجراء عملية جراحية لإعادة السمع وزراعة قوقعة، وأجرت أول جراحة عام 2006 واستكمالها عام 2014، منوهة بان هزّ وجدانها سماع كلمة ماما بعد أربعون عامًا من فقدان السمع".

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