"عماد الدين": رئيس الوزراء بصحة جيدة ويمارس عمله بشكل طبيعي

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن أزمة نقص الدواء التي شهدتها الأسواق الفترة الماضية كان سببها تحرير سعر الصرف، والآن تم حلها، مشيرًا إلى إنه تم البدء في شراء الأدوية بالأمر المباشر للتغلب على أزمة النقص.

وأضاف "راضي"، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تعاقد وزارة الصحة والسكان بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية في حدود مبلغ 15 مليون جنيه، لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواء عن طريق الاستيراد.

وفي سياق آخر، طمأن وزير الصحة المواطنين على صحة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، مؤكدًا أنه يمارس حياته العملية بشكل طبيعي.