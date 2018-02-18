تسجيل الدخول

الوطن

موجز 6 صباحا| الأب دانيال ينعى محمد متولي.. وهالة سرحان تعلن عمليتاها

اليوم AM 06:15
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 6 صباحا| الأب دانيال ينعى محمد متولي.. وهالة سرحان تعلن عمليتاها

محمد متولي

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان الكبير محمد متولي، الذي وافته المنية، مساء أمس، عن عمر ناهز 72 عاما.

ونشر دانيال صورة للفنان الراحل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها: "نقدِّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الخلوق محمد متولي، طالبين له الرحمة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".

في نفس السياق، نعى الفنان صلاح عبدالله، الفنان الكبير محمد متولي، الذي وافته المنية، مساء أمس، عن عمر ناهز 72 عاما.

ونشر عبدالله صورة للفنان الراحل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها: "أيوة يا ميتو دي النهاية السعيدة اللي بتبصلها وتضحك واللي هي مستقرك بإذن الله، مع السلامة يا محمد يا متولي يا طيب يا جميل يا محب يا مخلص يا جدع يا كل حاجة حلوة، مع السلامة يا حبيبي وفي رعاية الله".

من جهة أخرى، حلت الإعلامية الدكتورة هالة سرحان ضيفة على الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، في برنامجها "في الدوبليكس"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي".

وفي بداية الحلقة رفضت سرحان الإجابة عن سؤال الدمية "كارو"، عن اسمها بالكامل، خوفًا من أن "يحرر شخصا ما عقود بيع أو شراء باسمها".

وعن عمليات التجميل التي أجرتها، قالت سرحان: "الستات لما بتكبر بيطلع لها لٌغد، وأنا شفطت اللغد ده".

وأوضحت سرحان، أنها تقوم بعمل تقشير لوجهها مرتين سنويًا، مضيفة: "أنا أول واحدة عملت بوتكس في العالم العربي والشرق الأوسط".

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

بالفيديو هالة سرحان: "أنا شفطت اللغد.. وكنت أول عربية تعمل بوتكس"

بالفيديو طبيب أسنان يقتل سمسارا يجلب له ساقطات لترقيع غشاء بكارتهن

بالفيديو طفل يذبح زميله بـ"موس حلاقة".. و32 "غرزة" تعالج الجرح

بالفيديو شاب يحتضن طالبة أمام مدرسة.. ومعلم: "هنقول لأبوها"

القرموطي يظهر بطبق بيض على الهواء: "مرتبنا ميجيبش 10 كيلو لحمة"

بالفيديو القرموطي يحذر من لعبة على شكل "سيجارة" بها مادة حارقة

جمال بخيت: "بنستورد 70% من طبق الفول وبكده هنفضل في دايرة الفقر"

مع بدايتها.. مدرسون يكشفون تفاصيل مشاركتهم في "معلم أون لاين" بسيناء

أخبار متعلقة

أمير كرارة ناعيا محمد متولي: "رحمة الله عليك يا راجل يا طيب"

أمير كرارة ناعيا محمد متولي: "رحمة الله عليك يا راجل يا طيب"

نعى الفنان أمير كرارة، الفنان الكبير محمد متولي، الذي وافته المنية، مساء أمس، عن عمر ناهز 72 عاما.
حنان شوقي ناعية محمد متولي: "مع الصديقين والشهداء الأبرار"

حنان شوقي ناعية محمد متولي: "مع الصديقين والشهداء الأبرار"

نعت الفنانة حنان شوقي، الفنان الكبير محمد متولي، الذي وافته المنية، مساء أمس، عن عمر ناهز 72 عاما.
صلاح عبدالله ينعى محمد متولي: "دي النهاية السعيدة يا ميتو"

صلاح عبدالله ينعى محمد متولي: "دي النهاية السعيدة يا ميتو"

نعى الفنان صلاح عبدالله، الفنان الكبير محمد متولي، الذي وافته المنية، مساء أمس، عن عمر ناهز 73 عاما
وفاء عامر تنعى محمد متولي: "هتوحشنا يا أطيب القلوب"

وفاء عامر تنعى محمد متولي: "هتوحشنا يا أطيب القلوب"

نعت الفنانة وفاء عامر، الفنان الكبير محمد متولي، الذي وافته المنية، مساء أمس، عن عمر ناهز 73 عاما.
الأب بطرس دانيال ينعى محمد متولي: تعازينا القلبية في رحيل فنان خلوق

الأب بطرس دانيال ينعى محمد متولي: تعازينا القلبية في رحيل فنان خلوق

نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان الكبير محمد متولي، الذي وافته المنية، مساء أمس، عن عمر ناهز 73 عاما
إدوارد ناعيا محمد متولي: "فنان جميل ومحترم"

إدوارد ناعيا محمد متولي: "فنان جميل ومحترم"

نعى الفنان إدوارد، الفنان الكبير محمد متولي، الذي وافته المنية، مساء أمس، عن عمر ناهز الـ73 عاما
مصطفى شعبان ينعى محمد متولي بجملة من فيلم "سلام يا صاحبي"

مصطفى شعبان ينعى محمد متولي بجملة من فيلم "سلام يا صاحبي"

نعى الفنان مصطفي شعبان، الفنان الكبير محمد متولي، الذي وافته المنية، مساء أمس، عن عمر ناهز 72 عاما

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

«سيكو» تطرح أول «موبايل» مصرى اليوم من متحف الشرطة

«سيكو» تطرح أول «موبايل» مصرى اليوم من متحف الشرطة

مصر تستضيف اجتماعاً لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية

مصر تستضيف اجتماعاً لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية

نضال الشافعي ينعي "متولي": أطيب خلق الله وأروعهم

نضال الشافعي ينعي "متولي": أطيب خلق الله وأروعهم

«الكسب»: لجنتان لفحص الذمة المالية لـ«عبدالباسط والخولى»

«الكسب»: لجنتان لفحص الذمة المالية لـ«عبدالباسط والخولى»

«السيسى»: «سيناء 2018» مستمرة لتنفيذ أهدافها وسنواصل «الإصلاح الاقتصادى» لزيادة النمو

«السيسى»: «سيناء 2018» مستمرة لتنفيذ أهدافها وسنواصل «الإصلاح الاقتصادى» لزيادة النمو

اختيارات الوطن

بالفيديو| هذا الدور الأقرب إلى محمد متولي وسر "الإخوانجي النصاب"

بالفيديو| هذا الدور الأقرب إلى محمد متولي وسر "الإخوانجي النصاب"

"لو أُعدمت جميلة لقتلت الجنرال ماسو".. قصة زواج "بوحريد" من محاميها

"للحصول على المهر".. هندية تنتحل "صفة رجل" وتتزوج امرأتين

"للحصول على المهر".. هندية تنتحل "صفة رجل" وتتزوج امرأتين

من "الخميني" لـ"أينشتاين".. حوارات صحفية لم يجرها سوى محمد حسنين هيكل

من "الخميني" لـ"أينشتاين".. حوارات صحفية لم يجرها سوى محمد حسنين هيكل

14 حيلة تتبعها محلات "السوبر ماركت" لاستنزاف نقودك.. احذر منها

14 حيلة تتبعها محلات "السوبر ماركت" لاستنزاف نقودك.. احذر منها

الأكثر قراءة

عاجل