موجز 6 صباحا| الأب دانيال ينعى محمد متولي.. وهالة سرحان تعلن عمليتاها

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان الكبير محمد متولي، الذي وافته المنية، مساء أمس، عن عمر ناهز 72 عاما.

ونشر دانيال صورة للفنان الراحل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها: "نقدِّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الخلوق محمد متولي، طالبين له الرحمة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".

في نفس السياق، نعى الفنان صلاح عبدالله، الفنان الكبير محمد متولي، الذي وافته المنية، مساء أمس، عن عمر ناهز 72 عاما.

ونشر عبدالله صورة للفنان الراحل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها: "أيوة يا ميتو دي النهاية السعيدة اللي بتبصلها وتضحك واللي هي مستقرك بإذن الله، مع السلامة يا محمد يا متولي يا طيب يا جميل يا محب يا مخلص يا جدع يا كل حاجة حلوة، مع السلامة يا حبيبي وفي رعاية الله".

من جهة أخرى، حلت الإعلامية الدكتورة هالة سرحان ضيفة على الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، في برنامجها "في الدوبليكس"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي".

وفي بداية الحلقة رفضت سرحان الإجابة عن سؤال الدمية "كارو"، عن اسمها بالكامل، خوفًا من أن "يحرر شخصا ما عقود بيع أو شراء باسمها".

وعن عمليات التجميل التي أجرتها، قالت سرحان: "الستات لما بتكبر بيطلع لها لٌغد، وأنا شفطت اللغد ده".

وأوضحت سرحان، أنها تقوم بعمل تقشير لوجهها مرتين سنويًا، مضيفة: "أنا أول واحدة عملت بوتكس في العالم العربي والشرق الأوسط".

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

بالفيديو هالة سرحان: "أنا شفطت اللغد.. وكنت أول عربية تعمل بوتكس"

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