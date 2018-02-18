وزير البيئة: إنشاء "القابضة للقمامة" برأس مال 10 مليارات جنيه

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن مجلس الوزراء وافق على منظومة القمامة الجديدة التي قدمتها الوزارة.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المٌذاع عبر فضائية "dmc"، أنه سيتم إنشاء الشركة القابضة للقمامة من أجل إدارة مشكلة القمامة في مصر، برأس مال اسمي 10 مليارات جنيه والمدفوع مليار جنيه.

وأوضح الوزير أنه سيتم تقسيم مصر إلى 3 مراحل تستغرق مدة العمل فيها 5 سنوات، على أن تبدأ في الغربية وكفر الشيخ وقنا وأسيوط والقاهرة والجيزة والإسكندرية، ثم محافظات الوجه البحري وبعض محافظات الصعيد ثم باقي المحافظات.

وأكد فهمي أن الوزارة ستبدأ خطة عاجلة لإعادة تأهيل المصانع والقضاء على المقالب العشوائية المفتوحة، وذلك بالتوازي مع إنشاء الشركة القابضة للقمامة.