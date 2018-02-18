تسجيل الدخول

الوطن

وزير البيئة: إنشاء "القابضة للقمامة" برأس مال 10 مليارات جنيه

اليوم AM 08:33
كتب: أحمد حامد دياب
وزير البيئة: إنشاء "القابضة للقمامة" برأس مال 10 مليارات جنيه

الدكتور خالد فهمي

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن مجلس الوزراء وافق على منظومة القمامة الجديدة التي قدمتها الوزارة.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المٌذاع عبر فضائية "dmc"، أنه سيتم إنشاء الشركة القابضة للقمامة من أجل إدارة مشكلة القمامة في مصر، برأس مال اسمي 10 مليارات جنيه والمدفوع مليار جنيه.

وأوضح الوزير أنه سيتم تقسيم مصر إلى 3 مراحل تستغرق مدة العمل فيها 5 سنوات، على أن تبدأ في الغربية وكفر الشيخ وقنا وأسيوط والقاهرة والجيزة والإسكندرية، ثم محافظات الوجه البحري وبعض محافظات الصعيد ثم باقي المحافظات.

وأكد فهمي أن الوزارة ستبدأ خطة عاجلة لإعادة تأهيل المصانع والقضاء على المقالب العشوائية المفتوحة، وذلك بالتوازي مع إنشاء الشركة القابضة للقمامة.

 

أخبار متعلقة

وزير البيئة يترأس اجتماع ممثلي البنوك لبحث منظومة المخلفات الجديدة

وزير البيئة يترأس اجتماع ممثلي البنوك لبحث منظومة المخلفات الجديدة

ترأس الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، اجتماع المشاركة في منظومة إدارة المخلفات الجديدة مع ممثلي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الاستثمار القومي،
خالد فهمي: سلوكيات المواطنين جزء من أزمة البيئة في مصر

خالد فهمي: سلوكيات المواطنين جزء من أزمة البيئة في مصر

قال خالد فهمي، وزير البيئة، إن سلوكيات المواطنين جزء لا يتجزأ من أزمة البيئة في مصر.
"البيئة" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء شركة لإدارة المخلفات بـ7 مليارات جنيه

"البيئة" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء شركة لإدارة المخلفات بـ7 مليارات جنيه

كشف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، عن أن حجم التمويل اللازم لإنشاء منظومة المخلفات الجديدة يبلغ 7 مليار جنيه، وهو ما تم الاتفاق عليه باجتماع مجلس الوزراء....
"تحسن البيئة" يواصل تهذيب وقص الأشجار بشوارع الخارجة

"تحسن البيئة" يواصل تهذيب وقص الأشجار بشوارع الخارجة

واصل قسم تحسين البيئة التابع للوحدة المحلية لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، قص وإزالة وتهذيب الأشجار بعددٍ من شوارع مدينة الخارجة.

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

«سيكو» تطرح أول «موبايل» مصرى اليوم من متحف الشرطة

«سيكو» تطرح أول «موبايل» مصرى اليوم من متحف الشرطة

مصر تستضيف اجتماعاً لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية

مصر تستضيف اجتماعاً لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية

نضال الشافعي ينعي "متولي": أطيب خلق الله وأروعهم

نضال الشافعي ينعي "متولي": أطيب خلق الله وأروعهم

«الكسب»: لجنتان لفحص الذمة المالية لـ«عبدالباسط والخولى»

«الكسب»: لجنتان لفحص الذمة المالية لـ«عبدالباسط والخولى»

«السيسى»: «سيناء 2018» مستمرة لتنفيذ أهدافها وسنواصل «الإصلاح الاقتصادى» لزيادة النمو

«السيسى»: «سيناء 2018» مستمرة لتنفيذ أهدافها وسنواصل «الإصلاح الاقتصادى» لزيادة النمو

اختيارات الوطن

بالفيديو| هذا الدور الأقرب إلى محمد متولي وسر "الإخوانجي النصاب"

بالفيديو| هذا الدور الأقرب إلى محمد متولي وسر "الإخوانجي النصاب"

"لو أُعدمت جميلة لقتلت الجنرال ماسو".. قصة زواج "بوحريد" من محاميها

"للحصول على المهر".. هندية تنتحل "صفة رجل" وتتزوج امرأتين

"للحصول على المهر".. هندية تنتحل "صفة رجل" وتتزوج امرأتين

من "الخميني" لـ"أينشتاين".. حوارات صحفية لم يجرها سوى محمد حسنين هيكل

من "الخميني" لـ"أينشتاين".. حوارات صحفية لم يجرها سوى محمد حسنين هيكل

14 حيلة تتبعها محلات "السوبر ماركت" لاستنزاف نقودك.. احذر منها

14 حيلة تتبعها محلات "السوبر ماركت" لاستنزاف نقودك.. احذر منها

الأكثر قراءة

عاجل