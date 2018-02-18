عامل يقتل رضيعته ذات الـ5 أعوام.. والأم: مريض نفسي

لقيت رضيعة تبلغ من العمر 5 أيام مصرعها، إثر ارتطامها بالأرض، بعد أن ألقاها والدها، عامل بمعهد أزهري بقرية بني حميل بمركز البلينا جنوب سوهاج، وعللت الأم الواقعة، بسبب مرض زوجها وعلاجه لدى أطباء مخ وأعصاب.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز البلينا، بورود بلاغ بمقتل طفلة بناحية بني حميل، انتقل مأمور المركز وضباط وحدة المباحث، وبالفحص تبين قيام (حازم م. ع.- 35 عاما- عامل بمعهد أزهري)، يقيم بذات الناحية بإلقاء نجلته حديثة الولادة، تبلغ من العمر 5 أيام أرضا، ما أدى لوفاتها.

وبمناظرتها، تبين إصابتها بكدمة شديدة بالرأس ونزيف بالفم والأنف، وأخطرت النيابة العامة وانتقلت للمعاينة، وقررت نقل الجثة لمشرحة للمستشفي المركزي.

بسؤال كلاً من والدتها (زينات ع. م.- 27 عاما- ربة منزل)، وعمها (عبدالمجيد م. ع.- 49 عاما- مهندس كهرباء) أفادا بأن والده الطفلة يعاني من مرض نفسي ويتردد على عيادة أخصائي أمراض مخ وأعصاب بجامعة أسيوط، وقدما ما يفيد ذلك، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 22 أحوال المركز، وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.