تسجيل الدخول

الوطن

عامل يقتل رضيعته ذات الـ5 أعوام.. والأم: مريض نفسي

اليوم AM 08:36
كتب: خالد الغويط
عامل يقتل رضيعته ذات الـ5 أعوام.. والأم: مريض نفسي

ارشيفية

لقيت رضيعة تبلغ من العمر 5 أيام مصرعها، إثر ارتطامها بالأرض، بعد أن ألقاها والدها، عامل بمعهد أزهري بقرية بني حميل بمركز البلينا جنوب سوهاج، وعللت الأم الواقعة، بسبب مرض زوجها وعلاجه لدى أطباء مخ وأعصاب.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز البلينا، بورود بلاغ بمقتل طفلة بناحية بني حميل، انتقل مأمور المركز وضباط وحدة المباحث، وبالفحص تبين قيام (حازم م. ع.- 35 عاما- عامل بمعهد أزهري)، يقيم بذات الناحية بإلقاء نجلته حديثة الولادة، تبلغ من العمر 5 أيام أرضا، ما أدى لوفاتها.

وبمناظرتها، تبين إصابتها بكدمة شديدة بالرأس ونزيف بالفم والأنف، وأخطرت النيابة العامة وانتقلت للمعاينة، وقررت نقل الجثة لمشرحة للمستشفي المركزي.

بسؤال كلاً من والدتها (زينات ع. م.- 27 عاما- ربة منزل)، وعمها (عبدالمجيد م. ع.- 49 عاما- مهندس كهرباء) أفادا بأن والده الطفلة يعاني من مرض نفسي ويتردد على عيادة أخصائي أمراض مخ وأعصاب بجامعة أسيوط، وقدما ما يفيد ذلك، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم.

 تحرر عن ذلك المحضر رقم 22 أحوال المركز، وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

 

أخبار متعلقة
"دور الخلايا الجزعية في علاج الأمراض المزمنة".. ندوة بجامعة سوهاج

"دور الخلايا الجزعية في علاج الأمراض المزمنة".. ندوة بجامعة سوهاج

نظمت أسرة بداية بكلية العلوم بجامعة سوهاج، ندوة علمية بعنوان التحاليل الطبية الحديثة، واستخدام الخلايا الجزعية في علاج الأمراض المزمنة.
دورة لرفع كفاءة العاملين بـ"الدراسات العليا" بجامعة سوهاج

دورة لرفع كفاءة العاملين بـ"الدراسات العليا" بجامعة سوهاج

ألقى الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، محاضرة عن المنهج العلمى، للبرامج المقترح تنفيذها ببرنامجي الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والتي تنظمها الجامعة.
مرور سوهاج يضبط 653 مخالفة

مرور سوهاج يضبط 653 مخالفة

تمكنت حملة أمنية اليوم، قادها العميد مصطفى إبراهيم، مدير مرور سوهاج، من ضبط 653 مخالفة.
تموين سوهاج يضبط 25 قضية

تموين سوهاج يضبط 25 قضية

تمكنت حملة أمنية بسوهاج قادها العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين من ضبط 25 قضية تموينية.
محافظ سوهاج: استمرار أعمال التجميل بشوارع طهطا

محافظ سوهاج: استمرار أعمال التجميل بشوارع طهطا

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، استمرار أعمال التجميل والنظافة بشوارع وميادين مركز ومدينة طهطا، مشددا على الوحدات المحلية المختلفة بجميع المراكز والمد

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

محمود أباظة: الحياة الحزبية القوية تتحقق إذا أرادت الدولة ذلك.. ودور السياسيين ليس قراءة المستقبل وإنما صناعته

محمود أباظة: الحياة الحزبية القوية تتحقق إذا أرادت الدولة ذلك.. ودور السياسيين ليس قراءة المستقبل وإنما صناعته

حمادة هلال ينعى محمد متولي: البقاء لله.. أسألكم الدعاء

حمادة هلال ينعى محمد متولي: البقاء لله.. أسألكم الدعاء

مصطفى خاطر ينعى محمد متولي: ألف رحمة ونور عليك.. هتوحشنا

مصطفى خاطر ينعى محمد متولي: ألف رحمة ونور عليك.. هتوحشنا

عاجل| تحطم طائرة إيرانية جنوب أصفهان على متنها 66 راكبا

عاجل| تحطم طائرة إيرانية جنوب أصفهان على متنها 66 راكبا

مؤسسات عالمية: توقعات بتجاوز «خام برنت» 80 دولاراً للبرميل خلال 6 شهور

مؤسسات عالمية: توقعات بتجاوز «خام برنت» 80 دولاراً للبرميل خلال 6 شهور

اختيارات الوطن

بالفيديو| هذا الدور الأقرب إلى محمد متولي وسر "الإخوانجي النصاب"

بالفيديو| هذا الدور الأقرب إلى محمد متولي وسر "الإخوانجي النصاب"

"لو أُعدمت جميلة لقتلت الجنرال ماسو".. قصة زواج "بوحريد" من محاميها

"للحصول على المهر".. هندية تنتحل "صفة رجل" وتتزوج امرأتين

"للحصول على المهر".. هندية تنتحل "صفة رجل" وتتزوج امرأتين

من "الخميني" لـ"أينشتاين".. حوارات صحفية لم يجرها سوى محمد حسنين هيكل

من "الخميني" لـ"أينشتاين".. حوارات صحفية لم يجرها سوى محمد حسنين هيكل

14 حيلة تتبعها محلات "السوبر ماركت" لاستنزاف نقودك.. احذر منها

14 حيلة تتبعها محلات "السوبر ماركت" لاستنزاف نقودك.. احذر منها

الأكثر قراءة

عاجل