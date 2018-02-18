بينهم عروسان.. 3 متوفين و3 مصابين في انفجار غازي بالإسكندرية

لقي 3 مواطنين مصرعهم، صباح اليوم، بسبب انفجار غازي في منطقة كرموز بالإسكندرية.

والمتوفون هم "محمد إبراهيم محمد أحمد سليمان- وعبدالله محمود محمد السيد (تزوج أمس)- ياسمين إبراهيم خميس، 20 سنة، ربة منزل تصادف مرورها أمام المنزل"، وأصيب محمد أحمد السيد بصدمة عصبية، وزوجة العريس المتوفى هويدا أحمد زناتي، وشيماء محمد عبدالسلام، ربة منزل.

وفور وقوع الانفجار، اكتظ الشارع بقوات الأمن وعلى رأسهم اللواء خيري منصور نائب مدير الأمن لقطاع غرب، واللواء نائل رشاد الحكمدار العام، والعميد عماد الدامي، والعميد محمد الشناوي مأمور قسم كرموز، والمقدم محمد التهامي والمقدم أحمد جاب الله رئيس مباحث قسم كرموز، ومعاوني مباحث قسم كرموز.