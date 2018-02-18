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الوطن

"عم طلبة" عامل نظافة عمره 90 سنة: أعشق القراءة والنادي الأهلي

منذ 44 دقيقة
كتب: طاهر محمد
"عم طلبة" عامل نظافة عمره 90 سنة: أعشق القراءة والنادي الأهلي

محمود سعد

عرض الإعلامي، محمود سعد، خلال برنامجه "باب الخلق" المذاع على فضائية النهار، فيديو لرجل يدعي أحمد طلبة محمد، عامل نظافة يتحدث عن حياته وعن عشقة للقراءة.

وقال طلبة: "عشقت الصحافة من صغري وكنت لازم اقرأ (بصراحة) لهيكل وهويت النادي الأهلي، والمصري الأصيل لازم يجيب أكل عيشه بأي طريقة بس تكون من شغلانة شريفة".

وعلّق سعد على الفيديو قائلًا: "الرجل عنده 90 سنة ولسه بيشتغل، مضيفًا: "الراجل أتخنق علشان مافيش تكافل اجتماعي حقيقي.. بقينا زي الشمع"، وتابع: المجتمع بقى كل واحد يقول يلا نفسي، أنا ومن بعدي الطوفان.

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