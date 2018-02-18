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الوطن

56 سفينة بحمولة 4 ملايين طن تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس

منذ 47 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
56 سفينة بحمولة 4 ملايين طن تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس

المجرى الملاحي لقناة السويس

شهد المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم، عبور 56 سفينة، بحمولة 4 ملايين طن سفن حاويات من الاتجاهين الشمالي والجنوبي للبحرين الأحمر والمتوسط.

وكشف تقرير حركة الملاحة الدولى بهيئة القناة، أن قافلة الشمال شهدت عبور 33 سفن بحمولة 2 مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج "OOCL UNITED KINGDAM"، بحمولة 220 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنمية "MSC ARIANE" بحمولة 148 ألف طن، قادمة من ماليزيا، ومتجهة إلى البرتغال.

 

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