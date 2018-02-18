خبير أمني: عمليات القوات المسلحة تتركز في رفح والشيخ زويد والعريش

كشف اللواء دكتور مصطفى كامل السيد، الخبير الأمني، سر ما أسماه البعض بتأخر قضاء القوات المسلحة على العناصر الإرهابية.

وقال السيد، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي تامر أمين على فضائية "الحياة": "أن الإرهابيين يستخدمون الجبال للتخفي"، موضحًا أن عمليات القوات المسلحة تتركز في مثلث "رفح- الشيخ زويد- العريش".

وأضاف الخبير الأمني: "أتصور أن أول ما سيكون مخططًا له في عملية سيناء 2018 أنه سيتم عزل الإرهابيين سواء بمنعهم من التحرك أو منع وصول الإمدادات إليهم".

وتابع: "أتوقع إن الإرهابيين هيهربوا لوحدهم مع التضييق عليهم، اللي مربي دقنه هيحلقها واللي لابس جلبية هيلبس بدلة، ولازم نبلغ عن أي حد غريب عن أي مكان".