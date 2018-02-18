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الوطن

فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن حالة الطقس

منذ 24 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن حالة الطقس

ميناء الاسكندرية

قال رضا الغندور المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت في الثامنة من مساء اليوم، فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، بعد تحسن الأحوال الجومائية، ووصول سرعة الريح وارتفاع الموج إلى المعدلات السامحة بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تمامًا.

وأضاف الغندور، أن إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية بدأتا في قطر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر البالغ عددها 11 سفينة، كما بدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي الجاهزة للدخول طبقا لأولوية التراكي والبالغ عددها 16 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز لمدة الـ13 ساعة الماضية.

ومن ناحية أخرى شدد اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية، على الجهات المختصة لتوخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

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