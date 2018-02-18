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الوطن

"التعليم": الوزارة وضعت عددا من السيناريوهات حول امتحانات شمال سيناء

منذ 6 دقيقة
كتب: محمد متولي
"التعليم": الوزارة وضعت عددا من السيناريوهات حول امتحانات شمال سيناء

صورة أرشيفية

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة وضعت عددا من السيناريوهات حول امتحانات طلاب شمال سيناء، لافتا إلى أنه إذا استمر الوضع على هذا الأساس فمن الممكن إحضارهم إلى محافظة الإسماعيلية بإقامة كاملة على نفقة الدولة.

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية" والمذاع على قناة "أون لايف" أن الدراسة معلقه نسبيا ولكن هناك فواصل تعليمية وتعليم "أونلاين" بشمال سيناء.

وأشار رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب في شمال سيناء، بسيط ومن الممكن احتواءه وإقامته كاملا في مدينة التعليمية بالإسماعيلية.

وأكد حجازي، طرح الجدول الخاص بالثانوية العامة على موقع الوزارة لتلقي المقترحات بحد أقصى يوم الأحد المقبل، وسيتم عرض الجدول على مجلس اتحاد طلاب مصر ويتم وضع الجدول في مرحلة النهائية ويتم اعتماده من وزير التربية والتعليم.

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