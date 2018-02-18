أحمد موسى: الجيش يضطر أحيانا لوقف العمليات حتى لا يصيب المدنيين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العمليات العسكرية في سيناء لن تتوقف إلا بعد أن تنتهي مهامها وتحقق أهدافها.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن المقاتلات التي تقود المعركة في سيناء لا تستهدف المدنيين الأبرياء ولكن استهدافها يختص فقط في ملاحقة الجماعات الإرهابية وضرب أوكارهم متابعا "القوات المسلحة أحيانا بتضطر توقف عمليات علشان ماتصيبش أي حد مدني".

وأشار، إلى أن الجماعة الإرهابية يروجون الشائعات المضللة حول أن القوات المسلحة تستهدف الأبرياء خلال تنفيذ العملية الشاملة سيناء 2018.